İSTANBUL Münazara Ligi'nin şampiyonu Samsun Sosyal Bilimler Lisesi oldu

Münazara Ligi'nin şampiyonu Samsun Sosyal Bilimler Lisesi oldu

İSTANBUL, (DHA) ? SENE başından bu yana devam eden 'Türkiye Münazara Ligi'nin sonuna gelindi. İstanbul'da bir üniversitede gerçekleşen finalde, Samsun Sosyal Bilimler Lisesi birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Türkiye Münazara Ligi'nin finali İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yapıldı. 17 ilden 400 lisenin yarıştığı lig, sene başında başlamıştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'te yapılan bölge finallerinin ardından 64 takımın katılamaya hak kazandığı finalin şampiyonu Samsun Sosyal Bilimler Lisesi'nden Emin Taha Çelik ve Seray Soylu oldu.

Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zeynep Sude Kaya ve Yaren Şengül, Samsun Sosyal Bilimler Lisesi'nden Emin Taha Çelik ve Seray Soylu, Mümtaz Tarhan Sosyal Bilimler Lisesi'nden ise Berna Özgenel ve Beyza Solmazgül ile Halil Mutlu Meral ve Zeki Çelik yer aldı. Yine 4 takımın sona kaldığı Anadolu Finali'nde ise Ankara, Konya, Samsun ve İzmir'den gelen liseler birbirleri ile yarıştı.

'ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ HER ALANDA GELİŞTİRSİN DİYE YOLA ÇIKTIK'

Büyük finale destek veren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, gençlere şöyle seslendi:

'Münazara alanı gerçekten önemli bir alan. Bugünün sorunlarına sahip çıkan ama aynı zamanda geleceği de emanet edeceğimiz gençleri yetiştirmek amacıyla yapılan bu etkinliği oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Geçmişte baktığımızda münazara eğitim sistemimizin bütüncül bir parçası halindeydi. Özellikle 80'lerin sonu 90'ların başına kadar münazara etkinlikleri yaygın olarak devam eden etkinliklerdi. Fakat yavaş yavaş eğitim sisteminin dışına taşmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da biz de bu eksikliği görerek 2019 yılı başında bu alanı yeniden canlandıralım, öğrencilerimizin tezden antiteze, araştırmadan analitik düşünmeye kadar pek çok alanda kendilerini geliştirmeye imkan sağlayacak etkinliği yaygınlaştırmak için harekete geçtik.'

'SİZ ÇOK GÜZEL ŞEYLER BAŞARACAKSINIZ'

Programa ev sahipliği yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ise 'Çok güzel şeyler başaracağınıza eminim. Sadece bu alanla ilgili değil, mesleğinizin de yıldızları olacaksınız. Çünkü sizler buraya seçilerek geldiniz. Arkanızdan sizleri izleyen birçok arkadaşınız, akranlarınız olacak. Onlara da güzel örnek olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. İlim, irfan, hikmet geleneğine bağlı, köklü geleneğinden güç alarak istikbalde alanın yıldızları öncü kuşaklar olmanızı diliyorum' dedi.

Programın sonunda öğrenciler, ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Halis Yunus Ersöz ve rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut'un elinden aldı.

Kaynak: DHA