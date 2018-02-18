İstanbul Muhtarlar Federasyonundan Kilis'e ve Mehmetçiğe Destek

Türkiye'nin dört bir tarafından Mehmetçikler ile Kilis'te yaşayan vatandaşlara destek sürüyor.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, İstanbul Kilisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Gözükızıl ve beraberindeki heyet Kilis'e gelerek Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçikler ve Kilis'teki ihtiyaç sahibi aileleri için erzak ve kıyafet getirdi.

Gelen yardım malzemeleri, Mehmetçiğe ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, destek nedeniyle teşekkür ederek, "İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanına ve heyetine,, İstanbul Kilisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanına ve heyetine, Lojistik desteği veren İstanbul AK Parti Milletvekili Metin Külünk'e desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum. Cumhurbaşkanımızın, ordumuzun ve Kilis'in yanında olduğunu belli etmek adına Kilis'imize geldiler. Hem askerimize hem de Kilis'teki ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve kıyafet getirdiler. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - KİLİS