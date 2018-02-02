İstanbul Muhtarlar Federasyonu Mehmetçik'e Destek İçin Sınıra Gidiyor

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Mehmetçik'e destek için sınıra gidiyor

İSTANBUL - İstanbul Muhtarlar Federasyonu üyeleri Zeytin Dalı harekatına katılan Mehmetçik'e destek için sınıra gidiyor. 45 üyeden oluşan heyet, ev yapımı yemek ve tatlıları da askere ikram edecek.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu, 14'üncü gününde olan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'e destek için sınıra gidiyor. İstanbul Muhtarlar Federasyon Başkanı Kadir Delibalta öncülüğünde 45 federasyon üyesi Ümraniye'den kalkacak olan otobüsle Kilis'e doğru yol alacak.

Muhtarlar saat 19.00'da yola çıkıyor

Kilis yolculuğu öncesi Cuma namazında Eyüp Sultan Camisi'nde bir araya gelen federasyon üyeleri, namazın ardından önce Fetih suresi okuyup daha sonra da vatandaşlara lokma dağıttı. Federasyonun düzenlediği program hakkında konuşan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, halkın temsilcileri olarak sınıra gitme kararı aldıklarını söyledi. Muhtarların evlerinde hazırlanan yemek ve tatlıları da askerlere ikram etmek için yanlarında götüreceklerini ifade eden Başkan Delibalta, "Bugün Eyüp Sultan Camisi'nin önünde buluşmamızın sebebi, operasyona katılan Mehmetçiğimize çam sakızı çoban armağanı destek olmak. Projemizi federasyon yönetimi olarak organize ettik. Halkın temsilcisi, demokrasinin temel taşı, halkın kanaat önderleri muhtarların halkı temsilen böyle bir proje yapması gerektiğini düşündük ve hayata geçirdik. Bu vatan bizim, 'vatan sevgisi imandadır' diye düsturumuz var bizim. Bu akşam yola revan olacağız. Hepinizin dualarını bekliyoruz" dedi.