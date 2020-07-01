İstanbul Müftüsünden vekaletle kurban bağışı çağrısı
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İstanbul Müftüsünden vekaletle kurban bağışı çağrısı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bu yıl da vekalet yoluyla kesilecek kurbanları Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara ulaştıracağını belirtti.

İstanbul Müftüsünden vekaletle kurban bağışı çağrısı
01.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:36

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bu yıl da vekalet yoluyla kesilecek kurbanları Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara ulaştıracağını belirtti.

Maşalı, TDV İstanbul Şubesinde düzenlediği basın toplantısında vakfın 2020 yılı vekaletle kurban kesim çalışmalarını anlattı.

"Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş"

TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığının, insanların hayırlarını mağdur ve mazlumlara ulaştırmada bir köprü olduğunu ifade eden Maşalı, "Önceki yıllarda olduğu gibi, inşallah bu yıl da yine ülkemiz insanının kurban ibadetlerini vekalet yolu ile eda etmesi noktasında vakfımız Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile bu ibadetin yerine getirilmesi noktasında halkımıza destek sunmak için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Bu yılki sloganımız "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş." diye konuştu.

Kurbanın usullerine göre yerine getirilmesi gereken bir ibadet olduğunu vurgulayan Maşalı, kurbanın ibadet olması yönüyle kulun Allah'a yakınlaşmasını sağlayacağını, muhtaç ve mağdur insanlarla paylaşmanın da insanların birbirlerine yakınlaşmasını sağlayacağını dile getirdi.

Yurt içinde 77 il ve 75 ülkede kurbanlar kesilecek

Bu yıl da yurt içi ve yurt dışında birçok noktada kesim yapacaklarını ifade eden Maşalı, şöyle konuştu:

"Geçen sene TDV ve başkanlığımız aracılığıyla yürütülen vekaleten kurban kesimi organizasyonunda 453 bin 560 hisse, vatandaşlarımız tarafından vakfımıza emanet edildi. Türkiye içinde 424 kesim noktasında bunların kesimi gerçekleştirildi. Yurt dışında ise 149 ülkede ve 423 bölgede halkımızım bu emanetlerinin ifası konusunda gerekli çalışmalar yapıldı. Bu sene yaşanan pandemi, gerek ülke içi gerekse ülke dışında daha az sayıdaki merkezde bu kesim faaliyetlerini yürütmemizi zorunlu kıldı. Türkiye içinde yaklaşık 77 il ve 232 ilçede halkımızın bu bize emanet edeceği kurbanların kesimi gerçekleştirilecek. Dışarıda ise 75 ülke ve 287 bölgede kesimler yapılacak. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 TL, yurt dışı 825 TL olarak belirledik."

İlçe müftülüklerine başvuru yapılabilecek

Kurban kesim organizasyonunun tanıtımı için İstanbul'un belli noktalarına stantlar kurduklarını belirten Maşalı, TDV üzerinden kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşların ilçe müftülüklerine başvurarak vekaletlerini verebileceklerini bildirdi.

Prof. Dr. Maşalı, ayrıca cami görevlileri ve din görevlilerinin de vatandaşların emanetlerini TDV'ye teslim etmesine aracı olacaklarını kaydetti.

Kovid -19 salgının Kurban Bayramı dönemini de etkilediğini dile getiren Maşalı, "Bu salgın hayatımızı, dünyayı, dünyada olup bitenleri anlamlandırma, yeniden değerlendirmek imkanı verdi bizlere. Vekalet yoluyla keseceğimiz kurbanlarla haritada yerini gösteremeyeceğimiz ülkelerde, ismini bilmediğimiz kardeşlerimize kurbanları ulaştırabiliriz. Türkiye Diyanet Vakfı bu konuda tecrübeli ve ehil bir kurumdur." şeklinde konuştu.

Pandemi önlemleri

Bir basın mensubunun pandemi nedeniyle alınan önlemleri sorması üzerine Mehmet Emin Maşalı, şunları ifade etti:

"Önceki yıllara göre kurban kesim yerlerinin sayısı az. Pandemi vesilesi ile gerekli şartları daha iyi taşıyan yani pandeminin oluşturduğu sorunları da dikkate alarak, üst düzey sağlıklı hizmeti verebileceğimiz mekanları tespit ettik. Yurt dışında da yine kurban keseceğimiz yerlerin sayısı biraz daha az. Şunu ifade etmek istiyorum, az olan kesim yerlerinin sayısıdır. Bu ulaştıracağımız yerlerin sayısında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak. Çünkü TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyanın her yerinde temsilcileri bulunan bir kuruluştur. Bu noktada gerek yurt içinde gerekse yurt dışında muhtaçlara ulaşma noktasında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Sadece ve sadece kesim yeri sayısında geçen seneki sayıya göre daha asgari seviyede tuttuk."

Kaynak: AA

Manşet

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