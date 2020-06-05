İstanbul Müftüsü Maşalı, çatışma kurbanı çocuklarla bir araya geldi
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İstanbul Müftüsü Maşalı, çatışma kurbanı çocuklarla bir araya geldi

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla 20 Suriyeli çocukla buluştu.

05.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:23

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla 20 Suriyeli çocukla buluştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Maşalı, savaşın mağdur ettiği çocuklarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek bu günün anısına 100 çocuğa hediye takdim ettiklerini söyledi.

Savaş ve çatışmalarda en fazla masum çocukların zarar gördüğünü belirten Maşalı, "Niyazımız savaşların olmadığı bir dünyanın olması. Şu bir gerçek ki bu topraklar tarihte olduğu gibi bugün de zalimin değil, mazlumun yanında. Zulme hiçbir zaman destek vermemiş. Değerli kardeşlerimizin burada bizimle birlikte olması İslam kardeşliği adına da çok büyük bir anlam ifade ediyor. İnşallah geleceği de bu kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu toprakların onlara olduğu gibi onların da bu topraklara sunacağı çok büyük katkılar var." dedi.

Maşalı, yaşanan acıları hafifletmek ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak için birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Zalimlerin asla kazanamayacağını vurgulayan Maşalı, "Zalimler bir dönem güçlü kuvvetli olabilirler ama hiçbir zaman zulüm payidar olmamıştır. Zulmedenlere bu dünya yar olmamıştır. İnsanlık tarihi bunun ibret dersleriyle doludur. Kur'an-ı Kerim'de de Allah bütün zulüm unsurlarıyla araya mesafe koymayı, adaletten, hak ve hakikatten yana tavır almayı emrediyor." diye konuştu.

Müftü Maşalı, konuşmasının ardından masaları gezerek çocuklara hediyelerini takdim ederken 14 yaşındaki hafız Kusay al Hannavi, okuduğu Kur'an-ı Kerim'le salonda bulunanların büyük beğenisini topladı.

İstanbul Müftüsü Maşalı, çatışma kurbanı çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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