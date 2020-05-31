İstanbul Müftüsü, 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye etti
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İstanbul Müftüsü, 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye etti

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, verilen izin kapsamında sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları, vakit geçirdikleri yeşil alanlarda ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İstanbul Müftüsü, 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye etti
31.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:32

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, verilen izin kapsamında sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları, vakit geçirdikleri yeşil alanlarda ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ümraniye'deki Fahir İlkel Parkı'nda vakit geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret ederek sohbet eden İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Paşalı, vatandaşlara Kur'an-ı Kerim, tespih ve rahle hediye ederek salgın döneminde gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür etti.

İstanbul Müftüsü Paşalı, koronavirüs salgını sürecinde en büyük fedakarlığı 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin gösterdiğini ifade etti.

Paşalı, "Bugün bir izin var. Bu izni parklarda ve bahçelerde değerlendiren büyüklerimiz var. Biz bu sürede büyüklerimizden biraz uzak kaldık. Camilerimizde cemaatimizin büyük bölümünü bu yaş grubu oluşturuyordu. İçimizde ayrı kalmanın bir burukluğu var." dedi.

Paşalı, şunları söyledi:

"Camilerimizin tespih gibi temel ziynetleri bundan sonraki süreçte olmayacak. Hijyen noktasındaki hassasiyetin tavan yaptığı bir süreçteyiz. Burada esas amacımız hasbihalleşmektir. Ben şuna da inanıyorum. Alınan tedbirler noktasında çok güzel bir kamu yönetimi gerçekleşti. Duaların da etkisi olduğu kanaatindeyim. 65 Yaş üstü vatandaşlarımıza sunulan hizmet çok önemli, büyüklerimizin duası da bizim için son derece önemli."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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