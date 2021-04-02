İstanbul Müftülüğü ile TDV İstanbul Şubesi'nin hazırladığı yardımlar Mardin'de dağıtıldı
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İstanbul Müftülüğü ile TDV İstanbul Şubesi'nin hazırladığı yardımlar Mardin'de dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
İstanbul Müftülüğü ile TDV İstanbul Şubesi'nin hazırladığı yardımlar Mardin'de dağıtıldı

İstanbul Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Mardin'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İstanbul Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Mardin'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, insani yardım malzemeleri ve hijyen paketleri, kardeş şehir ilan edilen Mardin'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Müftülük ve TDV gönüllülerinin dağıttığı yardımlarda çocuklara oyuncak hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV İstanbul Şube Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez, aynı coğrafyada yaşadıkları kardeşlerinin acısını dindirmek ve dertlerine derman olabilmek için tüm imkanlarıyla seferber olduklarını belirtti.

Faaliyet alanlarının sadece İstanbul ile sınırlı olmadığını kaydeden Sönmez, "İmkanlarımız nispetinde ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını ortadan kaldırmak için özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hatay Kırıkhan Kaletepe Köyü Zafer Toka Hudut Karakolu Sınır Bölgesi'nde oluşturulan çadırlarda kalan 50 aileyi de ziyaret eden TDV gönüllüleri, 4-6 yaş grubundaki Kur'an kursu öğrencilerine bazı hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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