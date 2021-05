İstanbul Müftülüğü ile TDV İstanbul Şubesi, ramazanda yardımlarını sürdürdü

İstanbul Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi, ramazan ayında kentteki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müftülük ve TDV gönüllülerinin hazırladığı yardımlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV İstanbul Şube Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez, ramazan ayında birçok yardım faaliyetinde bulunduklarını belirtti.

İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın yönlendirmesiyle yardım çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Her dönemde yapılan gıda ve ayni yardımların yanında nakdi yardımlara ve pandemi şartlarının bir gereği olarak temizlik ürünlerini içeren hijyen paketi dağıtımına da başladık. Bu kapsamda yıl başından beri devam ettiğimiz hijyen paketi dağıtımını ramazan ayında da sürdürdük. İstanbul'da her ay 2 bin aileye hijyen paketi ulaştırdık. Bunun yanında nakdi yardımlarımızı da yaptık. Ramazan ayında 7 bin aileye alışveriş kartı, 5 bin aileye gıda kolisi, bin aileye et dağıtımı ve 3 bin gence kıyafet yardımı yaptık. Yardım faaliyetlerimiz yıl boyunca sürecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer