İSTANBUL Mücevherler iyilikle parlayacak, Türkiye için yarışacak
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İSTANBUL Mücevherler iyilikle parlayacak, Türkiye için yarışacak

Mücevherler iyilikle parlayacak, Türkiye için yarışacakİSTANBUL, (DHA)- Türkiye, mücevher üretiminde dünyada ikinci sırada yer alırken, mücevher tasarımı konusunda ise üretimde elde ettiği performansı gösteremiyor.

18.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:48

Mücevherler iyilikle parlayacak, Türkiye için yarışacak

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye, mücevher üretiminde dünyada ikinci sırada yer alırken, mücevher tasarımı konusunda ise üretimde elde ettiği performansı gösteremiyor. Türkiye'nin mücevher tasarım alanındaki potansiyelini harekete geçirmek ve özellikle genç tasarımcıları desteklemek amacıyla düzenlenen 'İyiliğin Mücevherleri' adlı yarışma sonunda, dereceye giren 3 tasarımcı ödüllendirilecek, tasarladıkları mücevherler de üretilerek vitrinlerdeki yerini alacak. Tasarımlardan elde edilen gelir ise pandemi sürecinde büyük bir özveriyle emek veren sağlık çalışanlarına ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine yardım için kullanılacak.

Kadınların vazgeçilmezi mücevherler birçok özgün tasarımla geçmişten günümüze kadar ulaştı. Mücevher üretiminde Türkiye dünyada 2'nci sıradaki yerini korurken, özgün tasarımların ön plana çıkması için tasarımcılara destek geldi. Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı ve Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Altınbaş'ın kreatif direktörlüğünü yaptığı Mevaris Mücevher markası, genç mücevher tasarımcılarına seslerini duyurabileceği bir platform oluşturdu. Düzenlenecek 'İyiliğin Mücevherleri' adlı tasarım yarışmasıyla, genç mücevher tasarımcılarının dünyaya tanıtılması hedefleniyor. İyiliğe Umut temalı yarışma için son başvuru tarihi 5 Temmuz 2020. Yarışmanın kazananları ise jüride yer alan, Dr. Fatoş Altınbaş, sinema ve TV oyuncusu Belc'im Bilgin, tasarımcı Hakan Yıldırım, moda editörü/kreatif danışman Ece Sükan, mücevher tasarımcısı Sebu Susmak, Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berna Karaçalı tarafından belirlenecek.

'GENÇLERİN YARATICILIKLARINI DESTEKLEMEK İSTİYORUZ'

Yarışma hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatoş Altınbaş, özellikle pandemi süreci boyunca evlerde geçirilen vakti değerlendirmek adına böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi.

Hedeflerinin gençlerin yaratıcılıklarını desteklemek ve onların hayata olan umutlarını canlandırmak olduğunu söyleyen Altınbaş, 'Üniversitemiz Takı Tasarım Bölümü olarak Türkiye'de 4 yıllık lisans eğitimi veren tek üniversite. Biz bu noktada mücevheratın içinden gelen bir aile olarak da gençlerimizi desteklemek istiyoruz. Türkiye mücevher üretimi konusunda dünyanın en çok ve en kaliteli mücevher üreten ikinci ülkesi olmasına rağmen, tasarım konusunda geriden geliyor. Bu noktada biz de genç tasarımcılara fırsat yaratarak, onları desteklemek istiyoruz. Türkiye maalesef biraz taklit ürün yapmakla da tanınıyor. Ben bunu kırmak istiyorum. Genç tasarımcıların, özgün tasarımların, özgün mücevherlerin böyle bir markanın da Türkiye'den çıkmasını istiyoruz. Yetenekli gençler var ancak kendilerini pazarlayacak bütçeleri yok. Biraz da onlara finansal destek olmak, yatırımcılarla buluşturmak, markalarını kurabilme hayallerini gerçekleştirmelerine imkan sağlamak istiyoruz' dedi.

TEMASI 'İYİLİĞE UMUT' OLACAK, GELİR BAĞIŞLANACAK

Yarışmaya katılmak için herhangi bir bölümden mezun olunmasının şart olmadığını ve bu işe gönül veren herkesin katılabileceğini ifade eden Altınbaş, 'İyiliğe Umut temalı bir tasarım yarışması olacak. 3 tasarım seçilecek. Hem bu tasarımlara para ödülü verilecek hem de bu tasarımlar üretilecek. Şu anda hiçbir tasarım yarışması sonrasında seçilen tasarım üretilmiyor. Özellikle mücevheratta maliyetler de çok yüksek olduğu için tercih edilmiyor. Bu tasarımlardan elde edilecek gelir, salgın süresi boyunca özveriyle emek veren sağlık çalışanlarına ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine yardım ulaştırmak için kullanılacak' diye konuştu.

TASARIMLAR LONDRA'DA SERGİLENECEK

Seçilen üç tasarımın üretildikten sonra, Mevaris'in Eylül ayından itibaren Londra'da açacağı butikte vitrine koyulacağını dile getiren Dr. Fatoş Altınbaş, 'Tasarımlar, tasarımcının ismi yer alarak sergilenecek. 5 Temmuz'dan sonraki 4 hafta içerisinde seçim yapılacak. Ağustos ayında seçilenler açıklanacak ve Eylül ayında da salgının izin verdiği ölçüde ödülleri sahiplerine ulaştıracağız. 2 aylık bir üretim sürecinin ardından tahminen Aralık ayında biz bu tasarımları sergilemek istiyoruz' dedi. Yarışma neticesinde dereceye giren tasarımların dünya çapında sergileme fırsatına ek olarak, 1. seçilen tasarımcı 10 bin, 2. tasarımcı 7,5 bin, 3. tasarımcı ise 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

İSTANBUL Mücevherler iyilikle parlayacak, Türkiye için yarışacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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