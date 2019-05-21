İstanbul Muaythaı Şampiyonası Görkemli Bir Şekilde Bitti

İl temsilcisi Halis Avşar protokol konuşmasını yaparken, sporcular büyük bir Türk bayrağı açarak dakikalarca Türkiye sloganı attılar. Sporcuların bu hareketine duygulanan Halis Avşar konuşmasına söyle devam etti: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığımız bu önemli günde, mutluluklarının doruğa çıktığını ve muaythai il temsilciliği olarak her yıl 19 Mayıs'ı farklı etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.

Turnuvada derece yapan sporcular 18-22 Haziran Erzincan'da gerçekleşecek2019 Minik- Yıldız Türkiye Şampiyonasında İstanbul'u temsil edecekler.

Kaynak: Bültenler