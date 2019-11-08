İstanbul ? motosiklet cenaze nakleden yayaların arasına daldı, 5 yaralı
ÜSKÜDAR'DA Altunaze'de mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında arızalanan araçtaki cenazenin başka bir araca nakli sırasında cenaze yakınlarının arasına motosiklet daldı.
08.11.2019 06:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 06:57
ÜSKÜDAR'DA Altunaze'de mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında arızalanan araçtaki cenazenin başka bir araca nakli sırasında cenaze yakınlarının arasına motosiklet daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
VİDEO: İstanbul ? motosiklet cenaze nakleden yayaların arasına daldı, 5 yaralı