İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocukları sanatla buluşturuyor
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İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocukları sanatla buluşturuyor

15.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:40
İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocukları sanatla buluşturuyor

İstanbul Modern Sanat Müzesinin, çocukların yarıyıl tatilinde sanatla buluşması için hazırladığı "Çocuklara Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu", 25 Ocak'ta başlayacak.

İstanbul Modern Sanat Müzesinin, çocukların yarıyıl tatilinde sanatla buluşması için hazırladığı "Çocuklara Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu", 25 Ocak'ta başlayacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, farklı kavramlara odaklanan 10 atölye çalışmasını içeren programa katılan çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte sanat çalışmaları gerçekleştirecek.

"Birleşen Figürler", "Kakmalı Maskeler", "El Yapımı Kağıda Silüetler", "Fotoğraftan Resme", "Duvarların Resmi", "Baskı Resim", "Geo Resimler", "Gölgelerle Sanat", "Benim Bakışım" ve "Birleşen Nesneler" adlı atölyelerden oluşan program, 10.00-11.00 saatlerinde 4-7 ve 11.30-12.30 saatlerinde ise 8-12 yaş grubu çocuklar için düzenlenecek.

Atölye çalışmaları, müzenin "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisi, "Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar" sergisi, yeni koleksiyon sergisi, "Şimdinin Peşinde" ya da "Sanatçı ve Zamanı" sanal koleksiyon sergisinden gösterimle başlayacak.

Her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemelerin kullanılacağı sanat çalışmalarında çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yapacak.

Program kapsamında düzenlenen atölyelerden beşine kayıt yaptıranlara avantajlı katılım koşulu ve katılım belgesi sunulacak.

Çevrim içi kayıt ve bilgi için "www.istanbulmodern.org" adresine başvurulabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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