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İstanbul Modern Sinema yeni sezona "Aşk Yeniden" ile giriyor

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel
İstanbul Modern Sinema yeni sezona

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg AŞ'nin katkılarıyla hazırladığı çevrimiçi ve ücretsiz programlarına 16 Eylül'de başlıyor.

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg AŞ'nin katkılarıyla hazırladığı çevrimiçi ve ücretsiz programlarına 16 Eylül'de başlıyor. "Aşk Yeniden" adlı programda aşkın hallerine odaklanan ve yedi filmden oluşan bir seçki sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, Aşk Yeniden programında, insanlık tarihi boyunca üzerinde en çok düşünülmüş, konuşulmuş, yazılmış konuların başında gelen aşkın dinamiklerini inceleyen, yoğunluğu ve karmaşıklığı üzerine son bir yıl içinde çekilen filmler yer alıyor.

Seçkide ilk kez Venedik Film Festivali'nde görücüye çıkan ve Pedro Almódovar'ın İngilizce çektiği ilk filmi "İnsan Sesi"nde Tilda Swinton rol alıyor. Maria Schrader imzalı "Tam Sana Göreyim" romantik komedi türünde, insan ve robot ilişkisi üzerine düşündürüyor. Türkiye'de ilk kez gösterilecek, Rus yönetmen Philipp Yuryev'in ilk filmi "Balina Avcısı" da seçkinin öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.

Programda ayrıca "Susmayan Köpek", "Supernova", "Mutluluk", "Aşk, Büyü Vs." filmleri de gösterilecek.

İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden 16-30 Eylül tarihleri arasında erişime sunulacak filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalıyor.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri
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