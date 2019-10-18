İstanbul Modern Sinema'da "Korku ve Fantastik Festivali"

18.10.2019 18:13

İstanbul Modern Sinema tarafından düzenlenen "Korku ve Fantastik Festivali" yarın başlıyor.

İlki geçen yıl gerçekleşen, Müge Turan'ın küratörlüğünü, Can Koç'un ise koordinatörlüğü üstlendiği festivalde, film gösterimlerini yanı sıra farklı sanat dallarından çalışmalar da katılımcıların beğenisine sunulacak.

Etkinlikler arasında korku meddahı performansı, kült animasyonlar, canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimleri yer alacak.

Program kapsamında Arjantinli yönetmen Mariano Llinas'ın çekimlerini üç kıtada ve toplam 10 yılda tamamladığı 6 bölümlük, Çiçek'in (La Flor) ilk iki bölümü yarından itibaren 20, 26 ve 27 Ekim'de izlenilebilecek.

Bu yıl 20. yılını kutlayan, bilim kurgu klasiği "Matrix" ile Denis Cote'nin yine bu yıl Berlinale yarışmasında prömiyerini gerçekleştirdiği, Türkiye'de ilk kez gösterilecek "Hayalet Kasaba Antolojisi", 20 ve 24 Ekim tarihlerinde gösterilecek.

Kaynak: AA