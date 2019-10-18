İstanbul Modern Sinema'da bu haftasonu

18.10.2019 13:50

Bilimkurgu klasiği Matrix, 19 Ekim Cumartesi günü İstanbul Modern Sinema'nın düzenlediği "Korku & Fantastik Festivali" kapsamında meraklılarıyla buluşuyor

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş'nin katkılarıyla Müge Turan'ın küratörlüğünde, Can Koç koordinatörlüğünde gerçekleşecek "Korku & Fantastik Festivali"ni sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor

İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve film gösterimlerini yanı sıra farklı sanat dallarından çalışmaları da bir araya getiren festivalde korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimlerine, korku ve fantastik sularında gezinen farklı disiplinler bir araya geliyor.

ÇİÇEK'İN İKİ BÖLÜMÜ GÖSTERİLİCEK

Arjantinli yönetmen Mariano Llinás'ın çekimi on yıl süren, üç kıtada geçen ve altı bölümle 14 saatte anlattığı epik ve radikal filmi Çiçek (La Flor) festivalin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Flimin ilk iki bölümü bu hafta sonu izleyiciyle buluşuyor.

Bu hafta sonu izleyiciyle buluşacak diğer film ise Denis Côté'nin bu yıl Berlinale yarışmasında prömiyerini yapan ve Türkiye'de ilk kez gösterilecek olan Hayalet Kasaba Antolojisi (Ghost Town Anthology) olacak.

KORKU & FANTASTİK FESTİVALİ

19-20 Ekim 2019 PROGRAMI

MATRIX

19 Ekim 13.00

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Vizyona girdiği yıl gerek bilim kurgu gerek de sinema dünyasında çığır açan Matrix, yalnızca yeni bir bilim kurgu filmi olmaktan çok öteye geçen, içerdiği felsefi ve sosyolojik katmanlarla da yenilikçi bir yapım olarak karşımıza çıkmıştı. Vizyona girişinden 20 yıl sonra ise sinema tarihinde bir klasik olarak yerini çoktan almış durumda. Gündüzleri bilgisayar programcılığı, geceleri ise "hacker"lık yapan Neo, hayatının monotonluğunu sorgulamaya başladığı sırada bir gece bilgisayarından bir mesaj alır. Kendisini görüşmeye çağıran Trinity ile buluşmaya karar verdikten sonra gerçeklik tanımı değişecektir. Matrix ilk bakışta kahramanların havada süzülerek dans edercesine dövüşleri, havada yavaşlayıp hızlanan mermiler ve siyah gözlüklü Ajan Smith'iyle dikkat çekse de, filmin başkahramanlarından Morpheus'un da dediği gibi "Matrix'in tam olarak ne olduğunu kimse anlatamaz, onu kendin görmek zorundasın."

Not: 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak gösterim öncesi 13.00'te editör ve blogger Deniz Tokgöz (@bugunnelerizledim) eşliğinde Matrix Trivia gerçekleşecek. Filmin sürpriz gelişmelerini ele vermeyen ve çoktan seçmeli olan Trivia sonunda sürpriz hediyeler kazananları bekliyor!

ÇİÇEK

19 Ekim 16.00; 20 Ekim 16.00; 26 Ekim 16.00; 27 Ekim 16.00

Yönetmen: Mariano Llinás

Oyuncular: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa

10 yıl süren çekimlerinden sonra bu yıl dünyada izleyiciyle buluşan La Flor, eleştirmen Jordan Cronk'a göre "yerinde bir sorgulama". Toplam süresi 14 saat olan, kendi içinde bölümlere ve türlere ayrılan La Flor, özünde çağdaş hikâye anlatım sanatının doğasına dair deneysel bir antoloji. Filmde yer verilen 6 hikâyede farklı karakterleri canlandıran dört kadın oyuncu yer alıyor. Bu dört kadın, La Flor boyunca birbirinden farklı tür ve tarzdaki başarılı oyunculuklarıyla öne çıkıyor: yönetmenin deyimiyle "Amerikalıların bir zamanlar gözü kapalı çektikleri" B-tipi bir film, esrarengiz olaylar da içeren bir müzikal, eski bir Fransız filminin yeniden yapımı, bir casus filmi ve 19. yüzyıl Güney Amerikası'nda geçen bir tutsak dramı. Gösterildiği festivallerde hayranlık, beğeni ve ödüller toplayan bu sıra dışı film, bir önceki filmi Sıradışı Hikâyeler'de de (Historias Extraordinarias) hikâye anlatımına deneysel ve maceraperest yaklaşımıyla dikkat çeken Mariano Llinás için de sinema dünyası için de özgünlüğün sınırlarını zorlayan bir başyapıt.

Not: Film, toplam süresi 808 dakika olduğundan, yönetmenin uygun gördüğü şekilde bölünerek 4 seans halinde gösterilecektir. Gösterim gün ve saatleri çizelgede yer almaktadır.

HAYALET KASABA ANTOLOJİSİ

20 Ekim 13.00 ; 24 Ekim 17.00

Yönetmen: Denis Côté

Oyuncular: Robert Naylor, Josée Deschênes, Jean-Michel Anctil

Türkiye'de ilk kez gösterilecek film, Quebec'te yalnızca 215 kişinin yaşadığı hayali Irénée-les-Neiges kasabasında geçiyor. 21 yaşındaki Simon'un bir araba kazasında ölmesinden sonra kasabada meydana gelen garip olayları perdeye taşıyor. Genç adamın intiharı, beraberinde kasabada ortaya çıkan "öbür dünyadan gelen" davetsiz misafirleri de getiriyor. Korkudan ziyade gerilimi fazlaca hissettiren filmin çekiminde 16mm pelikülün verdiği grenli görüntü tercih edilmiş. Bu görüntüye eşlik eden ses tasarımı, yarattığı esrarengiz dünyaya derinlik katıyor.Öteki olmaktan ve ötekine duyulan korku, geçmişle yüzleşme, küçük kasabada unutularak yok olmak Denis Côté'nin yalnızca tek bir türün kalıplarına sığmayan filminde öne çıkıyor.

Kaynak: Bültenler