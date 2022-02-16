İstanbul Modern Sinema, 30 kısa filmi izleyiciyle buluşturacak - Haberler
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İstanbul Modern Sinema, 30 kısa filmi izleyiciyle buluşturacak

AA, Ahmet Esad Şani - Güncel
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İstanbul Modern Sinema, 30 kısa filmi izleyiciyle buluşturacak

İstanbul Modern Sinema'nın kısa filmlerden oluşan "Gelecek Kısa" adlı seçkisi şubat programı kapsamında erişime açılacak.

İstanbul Modern Sinema'nın kısa filmlerden oluşan "Gelecek Kısa" adlı seçkisi şubat programı kapsamında erişime açılacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, programda yer alan 30 film 21-28 Şubat tarihlerinde müzenin web sitesinden izlenebilecek.

"Biz de Varız!" seçkisindeki 18 kısa film ile "Kulaktan Kulağa" seçkisindeki 12 filmden oluşan program, filmlerin yanı sıra yönetmenleri de izleyiciyle buluşturacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

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