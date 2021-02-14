İstanbul Modern "Oscar'ın Yabancıları" seçkisini seyirciyle buluşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Modern "Oscar'ın Yabancıları" seçkisini seyirciyle buluşturuyor

14.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:04
İstanbul Modern

İstanbul Modern Sinema, 9'uncu kez düzenlediği "Oscar'ın Yabancıları" seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor.

İstanbul Modern Sinema, 9'uncu kez düzenlediği "Oscar'ın Yabancıları" seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Programda, "En İyi Uluslararası Filmler" dalında aday 10 film, 16 Şubat-8 Mart arasında çevrim içi olarak erişime sunulacak.

İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden erişime açılan filmler, gösterim programında belirtilen tarih ve saat aralıklarında yayında kalacak.

"Oscar'ın Kısaları"nın ardından üçüncü seçki olarak sinemaseverlerle buluşan "Oscar'ın Yabancıları" seçkisinde, Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood'un "ötekisi" olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler yer alıyor.

Seçkide "Körkütük", "Elmalar", "Atlantis", "Kolektif", "Bilinmeyen Aziz", "Uyurgezerler", "İkimiz", "200 Metre", "Asia" ve "Güneşin Çocukları" filmleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Barış Manço Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Arda Turan Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Modern "Oscar'ın Yabancıları" seçkisini seyirciyle buluşturuyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 12:04:51. #1.15#
title