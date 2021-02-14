İstanbul Modern "Oscar'ın Yabancıları" seçkisini seyirciyle buluşturuyor

İstanbul Modern Sinema, 9'uncu kez düzenlediği "Oscar'ın Yabancıları" seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Programda, "En İyi Uluslararası Filmler" dalında aday 10 film, 16 Şubat-8 Mart arasında çevrim içi olarak erişime sunulacak.

İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden erişime açılan filmler, gösterim programında belirtilen tarih ve saat aralıklarında yayında kalacak.

"Oscar'ın Kısaları"nın ardından üçüncü seçki olarak sinemaseverlerle buluşan "Oscar'ın Yabancıları" seçkisinde, Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood'un "ötekisi" olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler yer alıyor.

Seçkide "Körkütük", "Elmalar", "Atlantis", "Kolektif", "Bilinmeyen Aziz", "Uyurgezerler", "İkimiz", "200 Metre", "Asia" ve "Güneşin Çocukları" filmleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz