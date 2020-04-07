İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu evde kalan sanatseverlerle buluşuyor İstanbul Modern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olduğu dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor.

İstanbul Modern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olduğu dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor.

Müze, internet sitesindeki fotoğraf koleksiyonunu zenginleştirerek, izleyiciyi 1800'lerden bugünlere uzanan bir görsel yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu'nda yer alan 200'ün üzerinde çalışma, müzenin web sitesinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Seçkide Selahattin Giz, Ara Güler, Lütfi Özkök, Yıldız Moran, Murat Germen, Manuel Çıtak, İzzet Keribar, Gündüz Kayra, Şahin Kaygun, Sabit Kalfagil, Othmar Pferschy, Boris Mikhailov gibi pek çok fotoğraf sanatçısının yapıtları bulunuyor.

Kaynak: AA