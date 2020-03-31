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İstanbul Modern evde de sizinle!

"Lütfi Özkök: Portreler" sergisinde sanatseverlerle buluşan buluşan Fil Gibi Evdeki Şair adlı belgesel, müzenin YouTube kanalı ve web sitesi üzerinden izlenebilir.

31.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:54
İstanbul Modern evde de sizinle!

Lütfi Özkök belgeseli yayında

İstanbul Modern, evde kalıp sosyal etkileşimi sınırladığımız bu günlerde dijital platformlardaki ulaşılır içeriklerine bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Modern sanatı evinizden ayrılmadan deneyimlemeniz için izleyicileri dijital platformlarda ağırlamaya devam ediyor. Sanal tur, dijital arşiv, koleksiyon seçkilerini YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle paylaşan İstanbul Modern, "Lütfi Özkök: Portreler" sergisinde yer alan Fil Gibi Evdeki Şair belgeselini internet üzerinden yayınlıyor.

Yönetmenliğini Özkök'ün torunu Anna Juhlin'in üstlendiği 2010 İsveç yapımı belgesel, geçmiş ile bugüne ait kareler, Stockholm ve İstanbul'da çekilmiş görüşmeler ve farklı seslerle tonlar arasında geziniyor. 2011 yılında Stockholm Tempo belgesel festivalinde Yeni Belgesel Ödu¨lu¨'nü alan yapım, yönetmen ile dedesinin s¸iir, fotogˆraf ve nostalji u¨zerine du¨s¸u¨ncelerini de bir araya getiriyor.

Lütfi Özkök kimdir?

Lütfi Özkök 1923 yılında Feriköy'de doğdu. 1942 yılında arkadaşları Sabahattin Kudret Aksal, Fahir Onger ve İlhan Arakon ile birlikte Sokak dergisini çıkardı. 1943 yılında Viyana Üniversitesi'nde Germanistik öğrenimi gördüğü sırada savaş nedeniyle 1944'te Türkiye'ye döndü. Beş yıl sonra Fransa'da, Sorbonne'da okuduğu sırada sınıf arkadaşı İsveçli Anne-Marie Juhlin ile evlenerek, İsveç'e yerleşti. 1953 yılında Lasse Södeberg ile birlikte "Ekmek ve Sevda" (Brödet och Kärleken) adlı Türk Şairleri Antolojisi'ni hazırladı. Antolojide Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Oktay Rifat'ın şiirleri yer aldı.

Özkök, 1977 yılında İsveç Kraliyet Akademisi'nin Sanat Ödülü'nü kazandı. 1986 yılında Meksiko'da 37 ülkeden 207 yazar portresi sergisini düzenledi. Bundan bir yıl sonra, Beyoğlu Yapı ve Kredi Bankası Sanat Galerisi'nde 20'si Türk 100 yazar portresi sergisi açıldı. 1996 yılında İsveç Akademisi Ödülü'nü alan Lütfi Özkök'ün, 1998'de İstanbul Maçka Sanat Galerisi'nde "Çağdaş Yazar Portreleri" sergisi açıldı. Nobel ödüllerinin dağıtıldığı hafta Nobel Ödülü kazanan 30 yazarın portresi, İsveç Akademisi Kütüphanesi'nde sergilenmeye başladı. 2002 yılında İrlandalı-Fransız yazar Samuel Beckett ve Beat Kuşağı'nın efsanelerinden ABD'li William S. Burroughs'un portreleriyle Fnac Fotoğraf Koleksiyonu'nun sergilerine katılan Özkök, İsveç Hükümeti tarafından Illis Quorum Liyakat Madalyası ile onurlandırıldı. Lütfi Özkök 2009'da ise Avrupa Günü'nde İsveç'te Yılın Avrupalısı seçildi. 2010 yılında Nobel Müzesi'nde Nobel Ödülü kazanmış 35 yazarın portresinin yer aldığı sergisi açılan Lütfi Özkök, 2017'de, Stockholm'de hayatını kaybetti.

Kaynak: Bültenler

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