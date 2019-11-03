İstanbul Modern'e macLYON'un Direktörü Isabelle Bertolotti konuk olacak

03.11.2019 10:24

İstanbul Modern'in "Müzeler Konuşuyor" etkinliğinin 7 Kasım'daki konuğu, Fransa'daki Lyon Çağdaş Sanatlar Müzesi macLYON'un Direktörü Isabelle Bertolotti.

İstanbul Modern'in dünyada öncü rol üstlenen müzelerin yöneticilerini Türkiye'deki meslektaşları ve ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlayan söyleşi platformu "Müzeler Konuşuyor", Fransa ile devam ediyor.

İstanbul Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle 7 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlikte Lyon Çağdaş Sanatlar Müzesi macLYON'un Direktörü Isabelle Bertolotti, "Hareketli Bir Müze, Kente Açık Bir Bienal" başlıklı bir konuşma yapacak.

2018 yılından itibaren macLYON'un direktörlüğünü üstlenen Isabelle Bertolotti konuşmasında, 200 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren müzecilik geleneği çerçevesinde macLYON'un yaklaşımını paylaşacak.

Farklı dinamiklerin yarattığı dönüşümlere ek olarak, zamanla değişen eğilim ve zevklerin yarattığı baskıyla karşı karşıya kalan müzelerin temel görevinin geleceğin mirasını korumak olduğunu savunan Bertolotti, koleksiyon ve süreli sergilerin içeriklerinin oluşturulmasıyla birlikte müzenin farklı aktörler ve ziyaretçilerle olan etkileşimiyle ilişkisini aktaracak.

Isabelle Bertolotti kimdir?

Isabelle Bertolotti, Lyon 2 Üniversitesi ve École du Louvre'da müzecilik ve çağdaş sanat alanlarında eğitim aldı. 1995 yılından itibaren macLYON'da sergilerden sorumlu olarak görev yapan Bertolotti, tanınırlığı her geçen gün artan sanatçılara odaklanan oluşumlar aracılığıyla Fransa'da ve dünyanın farklı kentlerinde bağımsız küratör olarak çalışmayı sürdürüyor.

Ayrıca Bertolotti, her iki yılda bir gerçekleştirilen ve macLYON'un da ev sahipliği yaptığı Lyon Çağdaş Sanat Bienali'nin de sanat direktörlüğünü üstleniyor.

Kaynak: AA