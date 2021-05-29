İstanbul Modern, Dünya Çevre Günü'ne özel atölye çalışması düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Modern, Dünya Çevre Günü'ne özel atölye çalışması düzenleyecek

İstanbul Modern, Dünya Çevre Günü'ne özel atölye çalışması düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Dünya Çevre Gününde, İstanbul Modern'in ev sahipliğinde "Sanatın Doğası" adlı çevrim içi atölye programı gerçekleştirilecek.

Dünya Çevre Gününde, İstanbul Modern'in ev sahipliğinde "Sanatın Doğası" adlı çevrim içi atölye programı gerçekleştirilecek.

Çocukları, sanatçılar gibi doğadan ve çevrelerinden ilham alarak, imgeler üretmeye teşvik eden proje, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılacak.

İstanbul Modern'in ücretsiz düzenlediği "Sanatın Doğası" adlı atölye programı, müzenin koleksiyon sergilerinden ilham alarak çocukların çevrelerine farkındalıklarını güçlendirmeyi ve doğaya dair hissettikleri duyguları derinleştirmeyi amaçlıyor.

Çevrim içi atölye programında çocuklar, İstanbul Modern'de sergilenen çeşitli sanat çalışmalarını inceliyor; resim, video, yerleştirme gibi örneklerle sanatta doğa kavramının izini sürüyor ve sanatçıların çevrelerini nasıl anlattıklarını keşfediyor.

Atölyenin uygulama adımında çocuklar, müzenin sanat eğitmenlerini izleyerek kolay bulunabilir malzemelerle sanatsal üretimlerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Oktay Kaynarca Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Modern, Dünya Çevre Günü'ne özel atölye çalışması düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 12:34:29. #1.11#

title