İstanbul Modern'den çocuklara çevrimiçi yaz sanat okulu Çocuklar, İstanbul Modern'in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'na Türkiye'nin her yerinden katılarak, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çocuklar bu yaz sanatla çevrimiçi buluşuyor

Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyeler, 6 Temmuz – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında çocukları bekliyor

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'ndaki çalışmalar, müzenin "Sanatçı ve Zamanı" sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor.

Çocuklar ardından, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor. İstanbul Modern, koleksiyonunda yer alan sanat yapıtlarının yorumlanabilmesi için çocuklara özel Bilgi Kartları ve Etkinlik Kartları da tasarlıyor. Bu kartlar, Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'na katılan çocuklarla etkinlik öncesi ve sonrasında e-posta ile paylaşılıyor. Bilgi kartları etkinlikde ele alınan sanatçıların biyografilerini, etkinlik kartları ise bu yapıtlardan ilham alan etkinlik önerilerini içeriyor.

10 farklı etkinlik

Çocuklar İstanbul Modern'in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'nda 10 farklı etkinliğe katılabiliyor. Baskı Resim, Kübist Portreler, Geo Resimler, Gölgelerle Sanat, Benim Harflerim, Renk Oyunları, Boyanın Öyküsü, Sanatın İzleri, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler başlıklı etkinlikler yaz boyunca çocukları sanatsal bir yolculuğa çıkarıyor.

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'nda etkinlikler, hafta içi her gün yaz boyunca tekrar ederek farklı tarihlerde uygulanıyor. Böylece katılımcılar, etkinliklere katılacakları tarihleri seçerek belirleyebiliyor. Çocuklar bu çalışmaların birine veya hepsine, istedikleri tarihlerde katılabiliyor. İstanbul Modern, atölyelere katılanlara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi de veriyor.

Erken kayıt fırsatı

Program kapsamında düzenlenen etkinliklerden, beşine kayıt yaptıranlara avantajlı katılım koşulu sunulurken, 28 Haziran tarihine kadar geçerli olmak üzere erken kayıt fırsatı da sunuluyor.

Kaynak: Bültenler