İstanbul Modern'den çevrim içi sanatçı filmleri sergisi İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı "Artists' Film International" (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını, çevrim içi sergi olarak gerçekleştiriyor.

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı "Artists' Film International" (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını, çevrim içi sergi olarak gerçekleştiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl çevrim içi bir sergi olarak sunulan ve "lisan" konusuna odaklanan programdaki sanatçı filmleri, İstanbul Modern'in internet sitesi üzerinden 29 Nisan-31 Mayıs'ta izlenebilecek.

Program ve içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'nin oluşturduğu Artists' Film International 2020 çevrim içi sergisinde, 8 film gösteriliyor.

İstanbul Modern internet sitesi üzerinden izlenebilecek programda Ergin Çavuşoğlu'nun "Arzu Patikaları/Tarot ve Satranç", Yu Guo'nun "Büyüleşme", Ailbhe Ni Bhriain'in "Yazıtlar", Francesco Pedraglio'nun "Saat Yönünün Tersine Anlatı", Raqs Media Collective'in "Zaman Yolculuğu için Şifreler", Lerato Shadi'nin "Mabogo Dinku", Rhea Storr'un "Junkanoo Sohbeti" ile Lisa Tan'ın "Senin Resimlerim" yapımları yer alıyor.

Ayrıca, sergi küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci, programın bu yılki konuğu Ergin Çavuşluoğlu ile 30 Nisan'da saat 18.00'de çevrim içi bir söyleşi de gerçekleştirecek. Soru-cevap oturumunun da olacağı söyleşi, internet tabanlı bir yazılım üzerinden yayınlanacak ve 100 kişinin katılımıyla sınırlı olacak. Sanatseverler, belirlenen tarihte "https://us02web.zoom.us/j/82057547344'pwd=NXAzSEFnZ3V2R0ZJSEJQcjMvaXhvUT09" internet adresi üzerinden söyleşiye katılabilecek.

Kaynak: AA