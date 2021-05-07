İstanbul Modern'den Anneler Günü'ne özel sanal sergi turu

İstanbul Modern, Anneler Günü'nde kadınları sanal "Sanatçı ve Zamanı" koleksiyon sergisiyle buluşturuyor.

İstanbul Modern, Anneler Günü'nde kadınları sanal "Sanatçı ve Zamanı" koleksiyon sergisiyle buluşturuyor.

İstanbul Modern'in 2015-2018 yılları arasında ziyaretçilerinin beğenisine sunduğu koleksiyon sergi, rehber eşliğinde çevrim içi gezilebilecek.

Anneler, sanal turla gezerken, sergide yer alan 10 kadın sanatçıyı ve çalışmalarını keşfedebilecek.

Sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa dair bir düşünce alanı öneren sergi, Semiha Berksoy'un "Hapishanede Ziyafet", Handan Börüteçene'nin "Kendini Bana Getir", Canan Dağdelen'in "polar kovalent bağlı EVDE dot", İnci Eviner'in "Yeni Vatandaş I-II-III", Selma Gürbüz'ün "Silik Kostüm", Nur Koçak'ın "Cahide'nin Öyküsü Serisi", Yıldız Moran'ın "Bir Dahaki", Canan Tolon'un "İsimsiz", Seyhun Topuz'un "Kırmızı V", Fahrelnissa Zeid'in "Soyut (Geçicilik..Su..Güneş)" adlı sanat çalışmalarına odaklanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı