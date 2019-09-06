İstanbul Modern'de Canan Tolon sergisi

06.09.2019 09:24

Türkiye'de çağdaş resim sanatının önemli isimlerden Canan Tolon'un "Sen Söyle" isimli sergisi İstanbul Modern'de açıldı.

Araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün sanatçılarından biri olan Tolon, Türkiye'de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Açılış öncesi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, sanatçı Canan Tolon ile İstanbul Modern Genel Direktörü ve Küratör Levent Çalıkoğlu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Canan Tolon, sergi eserlerindeki öykülenmeyi izleyiciye bıraktığını ve bir anlamda başkalarının sözlerine kulak vermeyi istediğini aktararak, "Sergide yeni işlerin yanı sıra 30 sene önce yaptıklarım da olduğundan, işlerime ister istemez belirli bir mesafeyle bakabiliyorum. İzleyenleri yorumları konusunda olabildiğinde serbest bırakmanın doğru olduğuna inanırım. Bu sebeple de zaten eserlerin çoğu isimsiz." dedi.

"Çizimleri yeni bir perspektif ile değerlendirdik"

Oya Eczacıbaşı, Tolon'un kendine özgü ifade ve teknik arayışıyla dikkati çektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Canan Tolon'un yapıtlarını Türkiye'de bir müze çatısı altında gerçekleşen ilk kişisel sergisiyle izleyicimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Sen Söyle', kurulduğumuz günden itibaren tüm koleksiyon sergilerimizde çeşitli dönemlerinden yapıtlarına yer verdiğimiz Canan Tolon'un kırk yıla uzanan birikiminden bir kesit sunuyor."

Atalay Gümrah, kadın sanatçıların çağdaş sanat alanında üretimlerinin artmasına, Türkiye ve küresel sanat sahnesinde daha görünür olmalarına destek olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, İstanbul Modern bünyesinde başlatılan 'Kadın Sanatçılar Destek Fonu'nun ilk kurumsal destekçilerinden biri olduk. Bu bağlamda, araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün ve yaratıcı kadın sanatçılarından biri olan Canan Tolon'un sergisini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Aynı zamanda serginin küratörlüğünü de üstlenen Levent Çalıkoğlu ise "Sen Söyle" sergisiyle Canan Tolon'un anlara ve yapıtlara ait hafızasını şimdiye taşımaya çalıştığını ifade ederek, "Sergide Tolon'un sanat tarihinde yerini almış ikonik yerleştirmelerini de yeniden canlandırdık. Özellikle yerleştirmelerine kaynaklık eden çizimlerini yeni bir perspektif ile değerlendirdik. Belki de 30 yıl önce tohumlarını serptiği ve hala yaşayan tuvallerini özel koleksiyonlarda araştırdık." diye konuştu.

Çocuk ve gençlere yönelik atölyeler

Hafta sonları çocukların bireysel ve aileleriyle birlikte katılabilecekleri "Yaşayan Natürmortlar", "Masal Haritaları" ve "Sürpriz Sonuçlar" adlı atölyelerin gerçekleşeceği sergi süresince paralel etkinlikler de sanatseverlerle buluşucak.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler bölümü tarafından sergiye paralel ve olarak tasarlanan eğitim programlarında çocuk ve gençlere yönelik atölyeler de düzenlenecek.

Okul gruplarına yönelik olarak yapılan sergi gezisi, sanatçının yaşam öyküsüne, kullandığı malzeme ve tekniklere, üretim süreçlerine değinilerek, bulmacalar eşliğinde gerçekleştirilecek.

"Sen Söyle" sergisi, 2 Şubat 2020'ye kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

Canan Tolon

İstanbul'da Fransız Lisesi'nde edebiyat ve felsefe bölümünden mezun olan Canan Tolon, 1976'da Edinburgh Napier Üniversitesi'nde ve Trier'de tasarım eğitimini, sonra Londra'da Middlesex Üniversitesi'nde iç mimari eğitimini tamamladı. Tolon, 1983'te Kalifornia Üniversitesi, Berkeley'de mimarlık üzerine yüksek lisansını bitirdi. Yapıtları Türkiye ve dünyada çeşitli koleksiyonlarda yer alan sanatçı, yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. Canan Tolon, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve San Francisco'da sürdürüyor.

Kaynak: AA