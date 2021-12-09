Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 17'nci yaşını kutluyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, müze bugüne kadar 8 milyon 500 bin ziyaretçi ağırlarken, 850 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 17 yıllık süreç hakkında bilgiler paylaşarak, "73 koleksiyon ve süreli sergi, 40 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirdik. 1000'in üzerinde sanatçı sergilerimizde yer aldı. 850 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema'da 408 film programıyla 4 binin üzerinde film gösterimi gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemide sanat ve etkinlikleri çevrim içi devam etti

Pandemi süresince müzenin dijital platformlarında da sergi ve etkinliklerini sürdüren İstanbul Modern, 17 Mart-10 Aralık arasında 1,5 milyon kişiyi sanatla buluşturdu.

Çevrim içine özel geliştirilen 798 etkinlik ve atölye ile binlerce çocuk, genç ve yetişkinin sanatla buluşması sağlandı. Yetişkinlere yönelik Atölye Modern seminerleri de dijitale özel olarak hazırlanan içeriklerle tüm Türkiye'den sanat meraklılarının katılımıyla gerçekleşti.

Sanatçılar ve ilham aldıkları kaynaklar arasındaki ilişkiyi müze koleksiyonundan bir seçkiyle araştıran "Etkileşimler" sergisi ile bu yıl "özen göstermek" temasına odaklanan "Uluslararası Sanatçı Filmleri" projesi Beyoğlu'ndaki geçici mekanda izleyicilerle buluştu.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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