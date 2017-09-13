İstanbul Moda Haftasında Gökhan Türkmen de Podyuma Çıktı

İstanbul Moda Haftasında Gökhan Türkmen de Podyuma Çıktı

İstanbul moda haftasında Gökhan Türkmen de podyuma çıktı(Tür: İstanbul)

İstanbul moda haftasında Gökhan Türkmen de podyuma çıktı

(Tür: İstanbul)