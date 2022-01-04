İstanbul Mobilya Fuarı'na geri sayım başladı

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Mobilya Fuarı 25-30 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Alım ve ihracat heyetlerinin katılacağı fuarda ofis mobilyaları, dünyadan farklı projeler ve tasarımlar yer alacak. Mobilya sektöründe tren belirlediklerini söyleyen Mod Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sicim, "İstanbul Mobilya Fuarı'nda Salon 4 Stant 413/A'da olacağız. Bu yıl sektörün kalbinin atacağı fuar eş zamanlı olarak iki yan yana fuar alanı olan "TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi" ve "İstanbul Fuar Merkezi"nde düzenlenecek" dedi.

Sicim, fuara ilişkin açıklamasının devamında, "'Avrupa'nın En Büyük Mobilya Fuarı' olan "İstanbul Mobilya Fuarı"nda hem üretici hem proje sahipleri ve mimarlar olmak üzere mobilya denince akla gelen tüm paydaşlarla bir araya geleceğiz. Tüm dünyadan proje sahipleri ve mobilya ilgili temsilciler fuarda olacaklar. Mod Tasarım olarak koleksiyonumuzun lansmanına katılım talepleri de oldukça yoğun, bu ilgi bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"FUAR İÇİN ÇOK YOĞUN GÖRÜŞME TAKVİMİMİZ HAZIR"

Önemli görüşme talepleri aldıklarını belirten Mod Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sicim, "TÜYAP, Mos Fuarcılık iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile kıtaları kesiştiren İstanbul'da Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına imza atıyoruz. Mod Tasarım olarak fuarda yerimizi aldık, tüm proje sahipleri, mimarlar, son tüketiciler ve paydaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz. Pandemi döneminin en yoğun günlerinin ardından sektörümüz ve ziyaretçilerle uzun süredir ilk kez fuarda bir araya geleceğiz. Dünyanın birçok noktasından ve ülkemizden fuarda görüşmek üzere çok değerli projeler için çok önemli görüşme talepleri aldık ve fuarda mutlaka yurt içi ve yurt dışı olmak üzere ofis projeleri anlaşmaları imzalayacağımıza eminiz. Fuarımız çok önemli çünkü bu yıl uzun süreden sonra bir araya gelme imkanı buluyoruz ve tüm sektör olarak bu enerjiye odaklandık. Fuarda yapacağımız B2B (yüz yüze) görüşmeler bu yıl İstanbul Fuar Merkezi dev bir lansman merkezi de olacak aynı zamanda. Bu fuar ofis mobilyaları ve tüm mobilya sektörü için önümüzdeki 3 yılın projelerine imza atacağımız, Mod Tasarım olarak ofise dair her şey için tasarımlarımızı ve trendlerimizi sunacağımız en önemli kilometre taşlarından biri olacak" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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