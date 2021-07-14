İSTANBUL-MISIR BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE İDAM PROTESTOSU

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAAnadolu Gençlik Derneği (AGD), Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı eylemle Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezalarını protesto etti.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı eylemle Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezalarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası için protesto gösterisi düzenledi. Beşiktaş'taki Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan AGD üyeleri sloganlar attı. Ellerinde AGD bayrakları bulunan gruptakiler, zaman zaman da tekbir getirdi. Grup basın açıklaması yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı