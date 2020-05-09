İSTANBUL Minik Efe'nin çağrısı yanıtsız kalmadı

Minik Efe'nin çağrısı yanıtsız kalmadıBurçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- ESENLER BELEDİYESİ SADECE GLUTENSİZ GIDA TÜKETMEK ZORUNDA OLAN ÇÖLYAK HASTALARINA, 9 MAYIS DÜNYA ÇÖLYAK HASTALARI GÜNÜ'NDE GIDA DESTEĞİNDE BULUNDU.

Minik Efe'nin çağrısı yanıtsız kalmadı

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- ESENLER BELEDİYESİ SADECE GLUTENSİZ GIDA TÜKETMEK ZORUNDA OLAN ÇÖLYAK HASTALARINA, 9 MAYIS DÜNYA ÇÖLYAK HASTALARI GÜNÜ'NDE GIDA DESTEĞİNDE BULUNDU. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BELEDİYE EKİPLERİNE ÇAĞRIDA BULUNAN GENCER AİLESİ'NİN TALEBİ YANITSIZ KALMADI. Belediyenin animasyon ekibi, 7 yaşındaki Efe Gencer'e sürpriz yaparak glütensiz gıda ve çeşitli hediyeler verdi.

Korona virüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıda kolileri, Esenler Belediyesi ekipleri tarafından, ilçede tespit edilen 32 aileye verildi. Sosyal medya hesabından belediyeye çağrıda bulunan Murat Gencer, 'Merhaba, 7 yaşında oğlum çölyak hastası. ve bugün 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. Onu sevindirecek ufak da olsa bir etkinlik yaparsanız çok mutlu olacağız. Küçük de olsa hatırlanmak bütün çölyaklıların hayali' paylaşımında bulundu. Paylaşımın hemen ardından belediye ekipleri harekete geçti. 7 yaşındaki Efe Gencer'e sürpriz yapan animasyon ekibi, şarkılar ve hediyeler eşliğinde glutensiz gıda kolisi verdi. Minik Efe animasyon ekibine teşekkür etti.

'BİZLERİ UNUTMADIKLARI İÇİN BELEDİYEMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ'

7 yaşındaki Efe Gencer'in babası Murat Gencer, 'Bugün Dünya Çölyaklılar Günü olduğu için çocuğumuzun mutlu olmasını istedik. Belediyemize sosyal medya üzerinden çağrıda bulundum. Duyarsız kalmayacaklarını düşündüm. Çölyak zor bir hastalık. Ürün bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ürünlerimiz çok pahalı. Zor temin ediyoruz. Hatta aldığımız ürünleri çocuğumuz bir daha bulamayız korkusuyla yemek istemiyor. Ürünlerimiz çok pahalı. Asgari ücretle geçinen aileler olarak zorlanıyoruz. Örneğin bir paket bisküvi 25 TL ya da makarna 20 TL. Glutensiz ekmeğimiz 12 TL. Belediyemize bu günde bizleri unutmadığı için, çağrıma cevap verdiği için çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA