İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Ataşehir'de okul yaz etkinliğine katıldı
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İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Ataşehir'de okul yaz etkinliğine katıldı

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Ataşehir'de okul yaz etkinliğine katıldı
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

İstanbul'da öğrencilerin akademik gelişimlerinin, fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenmesi amacıyla okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve liselerde yaz etkinlikleri başladı.

İstanbul'da öğrencilerin akademik gelişimlerinin, fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenmesi amacıyla okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve liselerde yaz etkinlikleri başladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda düzenlenen yaz etkinliklerine katıldı. Çocukların faaliyetlerini gerçekleştirdiği atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, bahçedeki hobi etkinliğine de katıldı.

Levent Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta öğrencilerin karne aldığını belirterek, okullarda 21 Haziran- 2 Temmuz arasında gerçekleşecek etkinliklerin ilk günü olduğunu söyledi.

Öğrencileri akademik yönden destekleyecekleri faaliyetlerin yanı sıra, bilimsel, kültürel, sosyal, duygusal, sportif ve fiziksel etkinlikler de gerçekleştirileceğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta da bu süreç aynı şekilde devam edecek. Çocuklarımız çok keyifle başladılar. Okulların zannediyorum temel misyonunun bu olduğunu düşünüyorum. Sadece ölçme ve değerlendirme, akademik başarı temelinde değerlendirme değil, aslında çocuklarımızın çok yönlü olarak değişmelerine imkan sağlayan çerçeve çizmemiz gerekiyor. Özellikle 21 Haziran-2 Temmuz arasındaki zaman dilimi bu şekilde yapılandırıldı."

Yazıcı, 5 Temmuz itibarıyla ise telafi etkinliklerinin başlayacağını anımsatarak, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok yönlü kişisel zenginliklerini de kullanarak Bakanlığımızın hazırladığı etkinlik kitapları ve çerçevelerinden de yararlanmak suretiyle uygulamaları gerçekleştirecekler." dedi.

Telafi eğitimleriyle ilgili soru üzerine Yazıcı, şunları söyledi:

"Bu hafta mevcut olan temel eğitimler okullarımızda böyle başladı. Liselerde, orta dereceli okulların tümünde sorumluluk sınavları ve telafi sınavları var. Aynı zamanda 25 Haziran'a kadar destekleme, yetiştirme kurslarımız 12. sınıflar için devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonu da öğrencilerimizin üniversite sınavları var. Bu çerçevede okullarda eş zamanlı olarak rehberlik etkinlikleri de beraberinde devam ediyor. Okul türleri ve düzeylerine göre farklı etkinlikler de var. "

Telafi eğitimiyle ilgili planlama ve tasarım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yazıcı, "Başvurular gerçekleşiyor. Okullarımız öğretmen, öğrenci ve velilerle yapabilecekleri etkinliklerin sistem üzerinden girdilerini sağlıyorlar. Bir yandan da planlamalar koordine ediliyor. Bu çerçevede de 5 Temmuz'dan itibaren de bütün okullarda, sadece okul sınırlılığında değil, çocuklarımızın yakın çevrelerinden başlayarak kullanabilecekleri çok yönlü kültürel, sportif ortamlar, müzeler, mahallerinde ve yakın çevrelerinde var olan kültür öğeleriyle birlikte çok yönlü geziler ve farklı çalışmalar yürütebilecekler. Öğrencilerin gezi ve öğrenme etkinlikleri de bir bütün halinde devam edecek." diye konuştu.

Levent Yazıcı, 7. sınıftan 8. sınıfa, 11. sınıftan 12.'ye geçen mezun öğrencilerin, destekleme ve yetiştirme kurslarının başladığını belirterek, okulların yaz boyunca etkinliklerini bir bütün halinde sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Etkinliklerin yaz döneminde gönüllülük esasına göre sürdürüldüğünü ifade eden yazıcı, şöyle devam etti:

"Hiçbir öğrencimiz bu etkinliklere katılmak zorunda değil. Öğrencilerimiz ve velilerimiz için farklı uygulamalar önermeye çalışıyoruz. Farklı etkinliklerle öğrencilerimizin öğrenmelerini desteklemeye devam ediyoruz. Ama bu tamamen ailelerimizin aile ve tatil planlamalarıdır. Belki iller arası hareketlilik çerçevesinde çocuklarımız bu etkinliklerden yararlanabilecek. Şunu da belirtmek lazım gittikleri farklı etkinliklerden de bu gittikleri yerlerde yararlanabilecekler. Çünkü bunlar tamamen sistem üzerinden görülme imkanına sahip olduğu için velilerimiz bulundukları illerde de kendilerine en yakın okullardaki etkinlikleri görme imkanına sahip olacaklar. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde bulundukları illerde de etkinliklere katılabilecekler. Velilerimiz de bulundukları illerde eğitim odaklı etkinliklerden yararlanabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Ataşehir'de okul yaz etkinliğine katıldı - Haberler
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