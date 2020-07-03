İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: KORONA SÜRECİNDE MESLEK LİSELERİNE TERCİHİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: KORONA SÜRECİNDE MESLEK LİSELERİNE TERCİHİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs sürecinde meslek liseleriyle ilgili yaklaşımın değiştiğini belirterek, "Bu seneki kayıt döneminde özellikle tercih edilme oranlarının çok yüksek olacağını düşünüyorum" dedi.

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: KORONA SÜRECİNDE MESLEK LİSELERİNE TERCİHİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
03.07.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:12
konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs sürecinde meslek liseleriyle ilgili yaklaşımın değiştiğini belirterek, "Bu seneki kayıt döneminde özellikle tercih edilme oranlarının çok yüksek olacağını düşünüyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını günlük hayattan, toplumsal kurallara, eğitimden sanata her alanda değişliklere neden oldu. Akademik başarısı düşük öğrencilerin tercih ettiği okullar olarak algılanan meslek liseleri, pandemi sürecinde üstlendikleri rolle en zor zamanda toplumun en büyük ihtiyacını karşıladı. Dezenfektan ve maskede üretim üssü haline gelen meslek liselerinin, yeni dönemde en çok tercih edilecek liseler haline gelmesi bekleniyor. Meslek liselerine çok güvendiklerini söyleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Meslek okullarının tercih edilme oranlarının bu sene de artarak devam edeceğine inanıyorum. Meslek okulu öğrencileri bu ülkenin geleceğinde çok önemli yer tutacak. Bu seneki kayıt döneminde özellikle tercih edilme oranlarının çok yüksek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"TERCİH EDİLME ORANI ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yazıcı şöyle konuştu: "Özellikle bununla ilgili alan ve dallarımızda güncellemeler yapıldı. Çok önemli bir değişim olarak da öğrencilerimiz 9'uncu sınıftan itibaren eğitim görecekleri alanları tanıyacaklar ve alan dersleri almaya başlayacaklar. Aslında mesleğe daha erken başlayacaklar ve uygulamayı daha erken gerçekleştirmiş olacaklar. Bu üretim döngüsünü sağlayan en önemli unsurlardan biri uygulamanın içerisinde olmak bu çerçevede hem meslek okulları hem de meslek eğitim merkezlerimiz bu sene kendilerine uygulama için imkan veren müfredat ve yasal düzenlemelerle de eğitim öğretime başlamış olacaktır. Geçen yıl bir önceki yıllara göre meslek okullarının tercih edilme oranları artmıştı. Bu sene de artarak devam edeceğine inanıyorum. Hepimiz meslek okullarımıza çok güveniyoruz. Meslek okulu öğrencileri bu ülkenin geleceğinde çok önemli yer tutacak. Bu seneki kayıt döneminde özellikle tercih edilme oranlarının çok yüksek olacağını düşünüyorum. 11 Mart'a ülkemizde görülen ilk vaka ile meslek liseleri hızla üretimin içerisine girdi. Bu süreçte meslek liselerimiz çok farklı bir çalışma içerisinde oldu. Ama bu sürecin başlangıcı Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesidir. Bu vizyon belgesinde meslek eğitimine atfedilen özel önem ve sektör ile Milli Eğitim Bakanlığımızın kurduğu iş birlikleri yatıyor. Özellikle eğitimin, ekonominin ve istihdamın bir arada ele alındığı meslek okulları üzerinden de üretim döngüsünün düşünüldüğü çok önemli bir süreçtir.  Meslek okulları 11 Mart'ta ülkemizde görülen ilk vaka ile hızla üretimin içerisine girdi. Son dönem içerisinde oluşturulan güven ortamı bakanlığımızın bu okullara yaptığı stratejik yatırımlar ve çalışmalar hemen meyvelerini vermeye başladı. Bakanlığımızın meslek liselerini bu üretimin içerisine girmesi noktasındaki bizlerden istekleri çerçevesinde bizlerde hemen İstanbul'daki meslek okulu yöneticilerimiz, alan şefleri, öğretmenlerimiz ile bir araya geldik"

MASKE DE MASKE MAKİNASI DA ÜRETTTİLER"Meslek okullarındaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz birlikte üretmeye başladık" diyen Yazıcı,  "Ben bir öğretmen olarak bundan gurur duydum. Çünkü bütün öğretmenlerimiz bu işin içerisinde olmak istedi. İlk etapta bu okullarımızın kimya alanlarında sodyum hipoklorit üretmeye başladık. Hemen sonrasında maskeye olan ihtiyaç ile bakanlığımız okullarımızda maske makineler, temin etmeye başladı. Bu süreç çok hızı ilerledi. Meslek okullarındaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz birlikte üretmeye başladı. Bu çerçevede bir baktık ki aslında cerrahi maske üretirken sonra siperlikli maske, önlükler, tulumlar, el dezenfektanı üretmeye devam etti. Okullarımız gece gündüz bu çalışmaları yaparken bir yandan da ARGE çalışmalarımız başladı. Meslek okulları bir yandan üretirken bir yandan da ARGE merkezleri olmaya başladı"

"MESLEK OKULLARIMIZ SERBEST EKONOMİ İÇERİSİNDE DE YER ALDI"Yazıcı, meslek okullarımın serbest ekonomi içerisinde de yer aldığını, döner sermaye olarak kendi üretimlerini oluşturduğunu söyledi. Yazıcı, "Gerçekten gurur duymamak mümkün değil bir öğretmen olarak. Aslında bütün ülke gurur duydu. Meslek okulları zor dönemlerde kendi kendimize yetebileceğimizin de bir örneği oldu. Bütün ülkeler giriş çıkışları kendi içerisi ile sınırlandığı zaman her şeyi kendimiz üretmemiz gerektiğini gördük. Meslek okulları da bizzat üretimi kendileri yapılandırdı. ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız bize il düzeyinde çok yönlü destek sağladı. Bizler de bu güvenle kurumlarımıza, ihtiyaç sahiplerine, sağlık çalışanlarımıza, yaşlılarımıza ücretsiz maske temin ettik. Meslek okullarımız serbest ekonomi içerisinde de yer aldılar. Döner sermaye olarak kendi üretimlerini oluşturdular. Hatta bir okulumuz ihracat da gerçekleştirdi. İhracata fırsat veren bütün düzenlemeleri ve yeterlilikleri sağladılar bu çerçevede de bir özgüven unsuru olarak da bir başlangıç yapılmış oldu. Biz bu süreçte sadece maske üretmedik maske üreten makinelerde üretti"diye konuştu. "ÖN YARGILARI KIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ece Gültaş (17), "Meslek liseleri insanların gözünde daha düşük görünüyor. Biz bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Oysaki bu süreçte bizler üretmeye çalışıyoruz. Bir nevi insanlara kendimizi kanıtlamaya ve o önyargıları da kırmaya çalışıyoruz. Ama iyi ki meslek lisesinde okuyorum. Pandemi süreci bizler için çok yoğun geçti. Hem aile tarafından bir baskı dışarı çıkılmaması için hem de virüs tarafında zaten bir baskı bizler de burada çalışmaya destek olmak istiyoruz" dedi

Görüntü dökümü: --------------------İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı röportajıMeslek lisesi öğrencisi Ece Gültaş röportajıMuhabir anonsu (Esma MURAT)Meslek lisesinde maske üretimi görüntüleri

 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı Haber
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Akıl alır gibi değil! Avustralya, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi Haber
Akıl alır gibi değil! Avustralya, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı Haber
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek Haber
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Victor Moses, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Victor Moses, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Emmanuel Macron Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Ebru Polat Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Bodrum Temmuz İngiltere
Şu an buradasınız: İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: KORONA SÜRECİNDE MESLEK LİSELERİNE TERCİHİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:12:30. #1.14#
title