İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden polislere 20 bin yüz koruyucu siperlik İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezlerinde üretilen 20 bin yüz koruyucu siperlik maskeyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne hediye etti.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezlerinde üretilen 20 bin yüz koruyucu siperlik maskeyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne hediye etti.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Kovid-19 mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maske ve dezenfektan gibi ürünleri imal etmeyi sürdürüyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde, idareci ve öğretmeler tarafından 20 bin yüz koruyucu siperlik maske üretildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, maskeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne hediye etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine gelerek ürüleri teslim eden Yazıcı'yı makamında ağırladı.

Çalışkan, vermiş oldukları destekten ötürü Yazıcı'ya teşekkür etti. Yazıcı'da ihtiyaç halinde, istenilen sayıda maskenin üretilerek emniyete verilebileceğini ifade etti.

Ayrıca, diğer 80 kentte de il milli eğitim müdürlüklerince üretilen maskelerin, emniyet müdürlüklerine hediye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA