İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden polislere 20 bin yüz koruyucu siperlik İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezlerinde üretilen 20 bin yüz koruyucu siperi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne hediye etti.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezlerinde üretilen 20 bin yüz koruyucu siperi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne hediye etti.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maske ve dezenfektan gibi ürünlerin üretimi sürüyor.

Bu kapsamda idareci ve öğretmeler tarafından üretilen 20 bin yüz koruyucu siperlik İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a teslim edildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde Yazıcı ile bir araya gelen Çalışkan, vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Yazıcı da ihtiyaç halinde, istenilen sayıda siperin üretilerek emniyet teşkilatına verilebileceğini ifade etti.

Ayrıca, diğer 80 kentte de il milli eğitim müdürlüklerince üretilen yüz koruyucu siperlerin, emniyet müdürlüklerine hediye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA