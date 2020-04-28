İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen mektup yarışması sonuçlandı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Umudum Öğretmenim Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Umudum Öğretmenim Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle öğretmenlerinden ayrı düşen öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazıya dökmek ve öğrencileri mektup yazmaya teşvik için "Umudum Öğretmenim Projesi" gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen proje kapsamında "Öğretmenime Mektup" temalı yarışma düzenlendi.

Mektup yazma alışkanlığının kazanılmasına, duygu ve düşünceleri ifade etme yeteneğinin gelişmesine, okulun sosyalleşme sürecindeki önemine yönelik farkındalık oluşmasına ve öğretmen sevgisinin pekişmesine katkı sağlaması amaçlanan yarışmaya, 10 binin üzerinde öğrenci katıldı.

Duygu dolu ifadelerin yer aldığı mektuplar değerlendirildikten sonra, il seçici kurulu tarafından sonuçlar açıklandı.

Yarışmada, Beyoğlu İhsan Şerif İlkokulu'ndan Derin Gül birinci, Çatalca Ferhatpaşa İlkokulu'ndan Beren Boyraz ikinci, Beylikdüzü Azime Yılmaz İlkokulu'ndan Elif Nehir Olcaytürk ise üçüncü oldu. Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu'ndan Uras Kartal Çelik'in dördüncülüğü elde ettiği yarışmada, Pendik Çamçeşme İlköğretim Okulu'ndan Muhammed Eymen Haslak da beşinci sıraya yerleşti.

"Her bir öğretmenimiz öğrencisi için umuttur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrencilerin hem mektup yazdığını hem de yarışmaya katılma heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yazıcı, "Uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği günlerde öğrencilerimizi sosyal ve kültürel açıdan destekleyen çok boyutlu etkinlikler düzenliyoruz. Onların öğrenme yolculuklarını yarın bugünden farklıdır anlayışıyla yakından takip ediyoruz. Her yeni gelen günün yeni bir umutla geldiğini hatırlatan Umudum Öğretmenim Projemiz kapsamındaki 'Öğretmenime Mektup' temalı yarışmayla da tüm ilkokul öğrencilerimizin hassasiyetini yakalamak istedik. Nitekim bunu başardık diye düşünüyorum. Zira yüreklerimizi heyecanlandıran yarışmanın sonuçlarından daha önemlisi katılımın hayli yüksek olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Umudu çoğaltmak için çalışmak gerekir." düşüncesiyle hareket ettiklerini anlatan Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarımız, yazdıkları mektupları okulların açıldığı ilk gün öğretmenlerine yani mektupların asıl sahiplerine ulaştıracaklardır. Şuna inanıyorum, her bir öğretmenimiz öğrencisi için umuttur. Onların özverisiyle yeşeren umut yapraklarının anlamı çok büyüktür. Kalem tutan ellerinin her daim başarı ve mutluluğa imza atmasını diliyorum. Evde kalma döneminde özellikle çocuklarımızın sosyal, duygusal becerilerinin geliştirilmesine katkı sunarak daima yanımızda olan velilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Mektup yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin ilerleyen günlerde ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA