İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinliği

10.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:36

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikte, gazetecilere okulu tanıttı.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Yazıcı, tüm gazetecilere sağlık ve başarı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda çok yönlü kurumsal iş birlikleri sürdürdüklerini dile getiren Yazıcı, "Bu sene Anadolu Ajansı ile ortak bir çalışma yürütülüyor. Özellikle meslek okullarımızdaki öğrencilerimizin, gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo televizyon gibi alanlarda birlikte çalışmalarını sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Gazetecilik mesleği, hepimizin hayatında yakından hissettiğimiz ve hızına yetişemediğimiz, belki de hızla haber alma ihtiyacı hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Bu meslek de her meslekte olduğu gibi nitelikli, doğru, iyi bir çalışmayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Programda gazetecilik bölümü okullarından mezun bazı öğrencilerin kariyerleri sunum eşliğinde anlatıldı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Hülya Semiz Türkoğlu da "Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de gazetecilik faaliyetlerinin gelişim öyküsü" konulu konuşma yaptı.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Ersin Çelik ve Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen gazete ve dergi yarışmasında dereceye giren okullara ödüllerini takdim etti.

Öğrencilerin doğa gezilerinden derlenen fotoğrafların yer aldığı serginin gezildiği etkinlikte, öğrenciler Yazıcı ile okulun röportaj odasında söyleşi yaptı, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA