İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi'nin Genel Eşgüdüm Merkezi'ni açtı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi'nin Genel Eşgüdüm Merkezi'ni açtı Açıklaması

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi'nin Genel Eşgüdüm Merkezi'ni açtı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'yu dolaşacağız. İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçisi, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını 21. yüzyıla taşıyacak partimiz Parlamentoda temsil edilmeye başlanacak.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'yu dolaşacağız. İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçisi, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını 21. yüzyıla taşıyacak partimiz Parlamentoda temsil edilmeye başlanacak." dedi.

Özdağ, Anıtkabir'e yaptığı ziyaretin ardından liderliğini yaptığı Ayyıldız Hareketi'nin Ulus'taki Genel Eşgüdüm Merkezi'nin açılışına katıldı. Özdağ, açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının üzerinden 102 yıl geçtiğini belirten Özdağ, 102 yıl sonra yine Türk milletinin Anadolu üzerindeki egemenliğine ve hukukuna hadsiz ve ahlaksız meydan okumaların olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.

Türkiye'nin dışarıdan kuşatılırken içeriden de kötü yönetildiğini savunan Özdağ, "Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek bir tarafa aksine uygulanan politikalar, Türkiye'nin geleceğini karartacak ölçüde tehlikeli süreçlerin tetiklenmesine yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu. Özdağ, Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"5,3 milyonlu Suriyeli var, Suriye'dekiler ile 9 milyon Suriyeliyi Türk halkı beslemek zorunda kalıyor. 2 milyondan fazla insan dünyanın değişiklik yerlerinden Türkiye'ye dolmuş durumda. Fakir Türk halkı kendi gırtlağından keserek bunlara 80 milyar dolardan fazla para harcamış durumda. Böyle bir ortamda, Ayyıldız Hareketi mensupları olarak Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi partinin Türkiye'nin dertlerine son vermek için yola çıkması kararını aldık. Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'yu dolaşacağız. İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçisi, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını 21. yüzyıla taşıyacak partimiz, parlamentoda temsil edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Deniz Çakır Özcan Deniz Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi'nin Genel Eşgüdüm Merkezi'ni açtı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 16:45:53. #1.14#

title