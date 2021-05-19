İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi'nin Genel Eşgüdüm Merkezi'ni açtı Açıklaması

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'yu dolaşacağız. İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçisi, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını 21. yüzyıla taşıyacak partimiz Parlamentoda temsil edilmeye başlanacak.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'yu dolaşacağız. İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçisi, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını 21. yüzyıla taşıyacak partimiz Parlamentoda temsil edilmeye başlanacak." dedi.

Özdağ, Anıtkabir'e yaptığı ziyaretin ardından liderliğini yaptığı Ayyıldız Hareketi'nin Ulus'taki Genel Eşgüdüm Merkezi'nin açılışına katıldı. Özdağ, açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının üzerinden 102 yıl geçtiğini belirten Özdağ, 102 yıl sonra yine Türk milletinin Anadolu üzerindeki egemenliğine ve hukukuna hadsiz ve ahlaksız meydan okumaların olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.

Türkiye'nin dışarıdan kuşatılırken içeriden de kötü yönetildiğini savunan Özdağ, "Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek bir tarafa aksine uygulanan politikalar, Türkiye'nin geleceğini karartacak ölçüde tehlikeli süreçlerin tetiklenmesine yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu. Özdağ, Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"5,3 milyonlu Suriyeli var, Suriye'dekiler ile 9 milyon Suriyeliyi Türk halkı beslemek zorunda kalıyor. 2 milyondan fazla insan dünyanın değişiklik yerlerinden Türkiye'ye dolmuş durumda. Fakir Türk halkı kendi gırtlağından keserek bunlara 80 milyar dolardan fazla para harcamış durumda. Böyle bir ortamda, Ayyıldız Hareketi mensupları olarak Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi partinin Türkiye'nin dertlerine son vermek için yola çıkması kararını aldık. Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'yu dolaşacağız. İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçisi, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını 21. yüzyıla taşıyacak partimiz, parlamentoda temsil edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım