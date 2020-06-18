İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı
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İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı

İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı İstanbul bir ucundan diğer ucuna millet bahçeleriyle donatıldı İstanbul'da yapımı tamamlanan 9 Millet Bahçesi ile birlikte megakent adeta yeşil alanlarla donatıldı.

18.06.2020 00:10 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:15

İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı

İstanbul bir ucundan diğer ucuna millet bahçeleriyle donatıldı

İSTANBUL - İstanbul'da yapımı tamamlanan 9 Millet Bahçesi ile birlikte megakent adeta yeşil alanlarla donatıldı.

İstanbul'da yapımı tamamlanarak açılışı yapılan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı, Nakkaştepe, Pendik Millet Bahçeleriyle birlikte 5 Haziran Dünya Çevre gününde de Halkalı ve Ayazma Millet Bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan millet bahçeleriyle adeta megakent baştan başa yeşil alanlarla donatıldı.

Başakşehir Millet Bahçesi

Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binası, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi dev projelerin merkezinde yer alıyor. Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 280 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Bahçe, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göleti ve 30 bin metrekare alana kurulan tematik bahçesiyle dikkat çekiyor. 25 tür bitkinin bulunduğu tematik bahçede, çiçeklerle bezenmiş koku bahçesi gibi alanlar yer alıyor. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı ve 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı Başakşehir Millet Bahçesi'nde, ahşap malzemeden inşa edilen Millet Kıraathanesi'nde okuma salonu ve kafeterya bulunuyor. Alanda ayrıca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği amfinin yanı sıra; 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, oturma alanlar ile bin 200 araçlık kapalı ve 198 araçlık açık otopark bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca temelleri yeni atılan ve gelecek yıl tamamlanması hedeflenen 15 bin kişilik spor salonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da yer alıyor.

Hoşdere Millet Bahçesi

Bahçeşehir Hoşdere mevkiinde yaklaşık 150 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve ortasında 7 bin metrekarelik biyolojik gölet olan parka, 128 tür bitki ekilerek, farklı türlerde 600 adet ağaç dikildi. İçerisinde güneş panellerinin yer aldığı Hoşdere Millet Bahçesinde elektrikli araçlar içinde istasyonlar kuruldu. Üç tarafı sularla çevrili 2 bin 500 kişilik cami inşa edildi. Biyolojik göletten suların transfer edildiği havuz camiye ayrı bir güzellik katarken, Osmanlı evlerini andıran kurs binası ise kafeterya olarak hizmet veriyor.

Ayazma Millet Bahçesi

Başakşehir'in dördüncü millet bahçesi olan ve 41 bin metrekare alan üzerine kurulan Ayazma Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde 100 günlük eylem planı içinde açıkladığı millet bahçeleri çalışmaları kapsamında Emlak Konut A.Ş. tarafından hayata geçirildi.

Vadi görünümü korunan millet bahçesinin 31 bin 56 metrekarelik bölümü yani yüzde 75'i yeşil alan olarak tasarlandı. Spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları gibi birçok aktivite alanı bulunan parkta, bin 521 metrekare Çiçek Bahçeleri, 2 bin 570 metrekare bisiklet yolu ve koşu parkuru ile kütüphaneye sahip millet kıraathanesi de yer alıyor. Ayazma Millet Bahçesi bünyesinde, ayrıca yürüme alanları, çay bahçesi, dinlenme ve seyir terasları ile araç parkı bulunuyor.

Nakkaştepe Millet Bahçesi

50 bin metrekarelik Boğaz manzaralı mesire alanı, spor alanları, piknik alanları, tenis kortu, biyolojik göleti, kapalı çocuk oyun salonu, doğa kaşif atölyesi, macera parkuru, okçuluk alanı, uçan yol ve seyir terası ile hizmet veriyor.

Kayaşehir Millet Bahçesi

Kayaşehir Millet Bahçesi 5.5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan ve 1 milyon 267 bin metrekare yeşil alana sahip. Emirgan'dan üç kat daha büyük olan Kayaşehir Millet Bahçesinde, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, seyir terasları sergi, festival ve konserlerin düzenleneceği platformları içinde barındırıyor. Amfi tiyatrolar, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler ile 3 biyolojik göletin yer aldığı millet bahçesinde ihtiyaçları karşılayacak sosyal tesis de bulunuyor.

Baruthane Millet Bahçesi

59 bin 719 metrekare alana kurulan Baruthane Millet Bahçesinde, 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, farklı türlerde gül çeşitleri, 230 sarmaşık, mevsimlik çiçekler, 47 meyve bahçesi bulunuyor. Baruthane Millet Bahçesinde süs havuzu ve çocukların oyun alanları, spor alanları da yer alıyor.

Çırpıcı Millet Bahçesi

465 bin metrekarelik alana kurularak 6 etaptan oluşan Çırpıcı Millet Bahçesinin, 4 etabı tamamlanırken, 5. etabının projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bahçe, proje kapsamında dikilen 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül ve bin 700 sarmaşık ile yeşile büründü.

Pendik Millet Bahçesi

235 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüyüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitkiyi içinde barındırıyor. Yürüyüş, bisiklet yolu, piknik alanları, kafeterya, yansıma havuzu, amfi tiyatro, kent bostan alanı, ekstrem spor alanı, çocuk oyun alanları, seyir terasları, çardaklar Pendik Millet Bahçesinin içinde bulunuyor.

Halkalı Millet Bahçesi

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, bin 600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip. Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

İstanbul Millet Bahçeleriyle donatıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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