İSTANBUL - MEVLANAKAPI'DA KAZA ANI VE SÜRÜCÜNÜN KAÇMASI KAMERADA

İstanbul DHA- FATİH'te kaza sonrası üzerine gelen sürücüyü gören diğer aracın sürücüsü otomobilini bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Haziran'da Fatih Mevlanakapı 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye hızla çıkan otomobilin sürücüsü kazaya neden oldu. Kaza sonrası iki otomobilde de hasar meydana geldi. Caddeye hızla çıkarak kazaya neden olan sürücü, üzerine koşarak gelen diğer aracın sürücüsünü görünce otomobili bırakarak hızla kaçtı. Kaçan sürücü kaza sırasında çıktığı caddeye girerek gözden kayboldu. Kaza sonrası olay yerine polis gelerek tutanak tuttu. Kaza anı ve sürücünün kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Kaza anının görüntüsü

-Sürücünün diğer sürücüye yönelmesi

-Kaçan sürücüsü

-Detaylar

Kaynak: DHA