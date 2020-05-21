İSTANBUL -METROBÜSTE BU AKŞAM YOĞUNLUK YAŞANMASI DİKKAT ÇEKTİ İstanbul'da toplu ulaşımda alınan önlemlerin devam etmesi ve bu akşam yolcu sayısında artış yaşanması nedeniyle metrobüslerde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da toplu ulaşımda alınan önlemlerin devam etmesi ve bu akşam yolcu sayısında artış yaşanması nedeniyle metrobüslerde yoğunluk yaşandı. Kentte yüzde 65'e varan trafik yoğunluğu toplu ulaşıma da yansıdı. Metrobüslerde birçok yolcunun ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk ettiği görüldü. Avcılar- Söğütlüçeşme arasında sefer yapan bir metrobüsteki yoğunluk kameraya yansıdı. Kaynak: DHA