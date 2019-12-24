İstanbul mesut özil, eğitim desteği için mühendis kübra'nın hikayesini paylaştı
Mesut Özil, eğitim desteği için mühendis Kübra'nın hikayesini paylaştıGökhan ARTAN/ - İNGİLTERE Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat mühendisi olarak çalışan Kübra Mutlu'nun hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Mesut Özil, eğitim desteği için mühendis Kübra'nın hikayesini paylaştı
Gökhan ARTAN/ - İNGİLTERE Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat mühendisi olarak çalışan Kübra Mutlu'nun hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' mezunu olan Kübra ile ilgili Mesut Özil, "Hikayen için teşekkürler Kübra. Kendisi inşaat mühendisi ve iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Türkiye'nin mühendis kızları modern Türkiye'nin önemli bir parçası ve geleceğidir. Türk kızlarını eğitim alanında desteklemek de hepimizin görevidir" yazarak takipçileri ile paylaştı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne(TMMOB) bağlı 24 Odaya üye 90 bin kadın mühendis var. Mühendis odalarına üye olmayanlarla beraber Türkiye'de kadın mühendis sayısı ise 200 bini geçerken en çok inşaat ve ziraat mühendisi bulunuyor. Türkiye'de kadın mühendis sayısını artırmak ve kadınların iş hayatında daha etkin olması için Limak Vakfı tarafından başlatılan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'si(TMK) kapsamında mühendislik eğitimi alan 120 öğrenci var. Kendisi de bir mühendis olan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir'in öncülüğünde başlatılan projede üniversite programının ilk yılından itibaren sırasıyla; 40, 54, 106 ve 110 olmak üzere mühendislik bölümlerinde eğitim alan 4 yılda toplam 310 kız öğrenci burs ve destek aldı.TMK programı'ndan mezun olan 66 öğrencinin bir çoğu şu an sektörün önde gelen şirketlerinde ve önemli projelerde çalışıyor.
MESUT ÖZİL KÜBRA'NIN HİKAYESİNİ PAYLAŞTI
Projede burs desteği sağlanan mezunlar da aralarında İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli projelerde görev yapıyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi mezunu olan inşaat mühendisi Kübra Mutlu'nin hikayesini de instagramında 21,4 milyon takipçisi olan Arsenal'de forma giyen Mesut Özil takipçileri ile paylaştı. Kübra ile ilgili Mesut Özil, "Hikayen için teşekkürler Kübra.Kendisi inşaat mühendisi ve iş hayatindaki cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Türkiye'nin mühendis kızları modern Türkiye'nin önemli bir parçası ve geleceğidir. Türk kızlarını eğitim alanında desteklemek de hepimizin görevidir" yazarak takipçileri ile paylaştı.Özil'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni yorumu aldı.
TMMOB 31 ARALIK 2018 VERİLERİNE GÖRE MÜHENDİS ODALARININ KADIN ÜYE SAYISI
İnşaat Mühendisleri Odası: 13.307
Makina Mühendisleri Odası: 10.766
Bilgisayar Mühendisleri Odası: 1.534
Çevre Mühendisleri Odası: 6.017
Elektrik Mühendisleri Odası: 7.205
Fizik Mühendisleri Odası: 538
Gemi Mühendisleri Odası: 185
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası: 45
Gıda Mühendisleri Odası: 12.074
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası: 2.735
Jeofizik Mühendisleri Odası: 1.443
Jeoloji Mühendisleri Odası: 4.614
Kimya Mühendisleri Odası: 8.923
Maden Mühendisleri Odası: 2.396
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası: 611
Meteoroloji Mühendisleri Odası: 232
Orman Mühendisleri Odası: 3.378
Petrol Mühendisleri Odası: 137
Tekstil Mühendisleri Odası: 710
Ziraat Mühendisleri Odası: 13.307