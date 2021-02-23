Son dakika! İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

23.02.2021 07:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 07:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı Uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Kırşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda İstanbul'un Beykoz, Ümraniye, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Toplamda 65 şüpheliyi yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca yapılan aramalara narkotik köpeği de katıldı.

Son dakika! İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika! İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika! İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika! İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Özlem Zengin Pervin Buldan Berat Albayrak
Magazin Onur Akay Toygun Ateş Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 07:57:34. #1.16#
title