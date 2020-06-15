İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
15.06.2020 07:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 07:20

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı.

Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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