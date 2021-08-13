Son Dakika | 3 ilde düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | 3 ilde düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda ve yurt dışında PKK adına faaliyette bulunduktan sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek örgüte lojistik destek sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Tekirdağ ve Bingöl'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika | 3 ilde düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
Son Dakika | 3 ilde düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
Son Dakika | 3 ilde düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
Son Dakika | 3 ilde düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mustafa Demir Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Merve Çoban Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | 3 ilde düzenlenen PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:05:34. #1.16#

title