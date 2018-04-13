İstanbul Merkezli Terör Operasyonu

İstanbul ve İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü MLKP propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü MLKP propagandası yaptığı ileri sürülen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul ve İzmir'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.