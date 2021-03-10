İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda 13 kişi yakalandı
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İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda 13 kişi yakalandı

10.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:22

İstanbul merkezli 3 ilde, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin telefon sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 13'ü yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin telefon sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 13'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden bir suç örgütünün, operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi.

Savcılık, 9 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 265 bin 680 lira boşalttığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Malatya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı.

6 şüpheli aranıyor

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 20 bin avroya ise tedbir konulduğu öğrenildi.

Ekiplerin, firari 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, adreslerdeki aramaların da devam ettiği belirtildi.

İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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