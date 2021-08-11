İstanbul merkezli 'sanal bahis' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri, İstanbul, Antalya ve Ankara'da sanal bahis operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri, İstanbul, Antalya ve Ankara'da sanal bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sanal ortamda bahis oynatan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Şebekeye yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya'da bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda

7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk, 6 adet flash bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 bin 880 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı