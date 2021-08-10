İstanbul merkezli "sanal bahis" operasyonu: 7 gözaltı
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İstanbul merkezli "sanal bahis" operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul merkezli "sanal bahis" operasyonu: 7 gözaltı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri, İstanbul, Antalya ve Ankara'da sanal bahis operasyonu düzenledi.

İstanbul merkezli "sanal bahis" operasyonu: 7 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri, İstanbul, Antalya ve Ankara'da sanal bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sanal ortamda bahis oynatan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Şebekeye yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya'da bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda

7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk, 6 adet flash bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 bin 880 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

İstanbul merkezli 'sanal bahis' operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 'sanal bahis' operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 'sanal bahis' operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 'sanal bahis' operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 'sanal bahis' operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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