İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı

İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince İlkadım ilçesinde belirlenen eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen E.K. gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu kapsamında Samsun'da bir zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKPC operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

 Son dakika haberi: DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü

Son dakika haberi: DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü

 Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi

Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title