: İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

03.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:32

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün, inşaat projelerini gasbedip sahte belge düzenleyerek vatandaşlara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenleyen ekipler, aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 48 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 silah, 1866 mermi ve 1 çelik yelek ile çok sayıda çek, senet, tapu ve sahte belge ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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